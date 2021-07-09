Olay yaratacak transfer! Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezon oyuncusu belli oldu!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile etkileyici performans sergileyip geniş kesimin beğenisini kazanan İbrahim Çelikkol'a, Bir Zamanlar Çukurova'dan sürpriz bir teklif geldi. ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezonunu sabırsızlık içerisinde bekleyen dizi tutkunları İbrahim Çelikkol'un görüşme aşamasında olduğu haberini alınca büyük bir mutluluk yaşadılar.

MURAT ÜNALMIŞ GİDİYOR, İBRAHİM ÇELİKKOL GELİYOR!

Dizinin baş yapıtı haline gelen, Demir karakteriyle izleyiciyi kendine hayran bırakan Murat Ünalmış'ın diziden ayrılacağı haberini duyan izleyiciler hüsrana uğramıştı. Bozulan morallerin ardından yeni transfer müjdesi herkesin yüzünü güldürdü. Henüz düşünme aşamasında olan yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol'a hayranları şimdiden sosyal medya hesabından "dizi teklifini kabul et" baskısı yapmaya başladı. Yakışıklı oyuncudan net bir bilgi gelmemesiyle birlikte, hangi role hayat vereceği konusunda da henüz bir bilgi paylaşılmadı.

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982'de Kocaeli'de dünyaya geldi. Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir. Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç milli oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması hayatında dönüm noktası oldu. Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'Başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi le oyunculuk hayatına adım attı.

Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012 de Final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırmıştır.16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2013- 2014 yılları arasında Merhamet dizisinde Fırat Kazan'ı canlandırdı.2014'te ekranda rol almaya başlayan Reaksiyon dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016'da başlayan kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterini canlandırmıştır. Çelikkol, 25 Mayıs 2017'de Mihre Mutlu ile evlendi. Ünlü oyuncu son olarak Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizide Demet Özdemir ile birlikte başrolü paylaşmıştı.