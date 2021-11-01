Olay yaratan müsabaka! Kadın ve erkek sporcu dövüştü, maç yarıda kaldı!

Tepki çeken müsabaka, Polonya’nın Czestochowa kentinde gerçekleştirildi. Sporcular, Piotrek Muaboy ile Ula Siekacz arasındaki gösteri dövüşü, ülkede büyük tepki çekti. Kıyasıya mücadelelerini sergilemek için ringe çıkan ikili, tüm kozlarını sergiledi. Fakat erkek sporcu Piotrek Muaboy, kadın rakibi Ula Siekacz’i kısa sürede alt edince, seyircinin tepkisi çok sert oldu.

HAKEM HAREKETE GEÇTİ, MAÇI YARIDA KESTİ

Maçın ilerleyen dakikalarında kadın sporcu, rakibinden aldığı hızlı yumruk darbeleri nedeniyle bir anda etkisiz hale gelerek yere yığıldı. Siekacz'inin korku dolu anlarını gören hakem harekete geçerek, erkek sporcu Piotrek Muaboy’ı durdurdu. Maçı yarıda kesen hakem kadın sporcuya müdahale edilmesi için sağlık ekiplerini ringe davet etti. Ula Siekacz, sert yumruk darbeleri nedeniyle ciddi hasar gördü.

SPORSEVERLER BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ

Müsabaka görüntülerinin sosyal medyaya yayılması ardından, maçı izleyen sporseverler duruma tepki gösterdi. İzleyiciler, böyle bir karşılaşmanın olmaması gerektiğine dikkat çekerek, sporda adaletsizliğe yer olmayacağına da vurgu yaptılar.