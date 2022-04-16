Olay Yeri İnceleme Polisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Olay Yeri İnceleme Polisi görev tanımı nedir, Olay Yeri İnceleme Polisi ne iş yapar, Olay Yeri İnceleme Polisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Olay Yeri İnceleme Polisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Olay Yeri İnceleme Polisi Tanımı;

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Olay Yeri İnceleme Polisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Olay Yeri İnceleme Polisi Maaşları

Olay Yeri İnceleme Polisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Olay Yeri İnceleme Polisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Olay Yeri İnceleme Polisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5412.13

Meslek Adı :

Olay Yeri İnceleme Polisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Polis Memurları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bir suçun işlenmesi durumunda suç şüphelisi, bunlara ait suç delilleri ile diğer delillerin olay yerinde bilimsel ve teknik yöntemlere göre araştırılması, tespiti, niteliğine göre laboratuvar ortamında incelenmesi/incelettirilmesi, geliştirilmesi ve değerlendirme sonuçlarının, soruşturma birimine teslimi ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Olay Yeri İnceleme Polisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Gelen ihbarı değerlendirmek ve teyit etmek Haber merkezinden görev emrini almak

b) Olay yerine en yakın ekibe bilgi vermek, olayın türüne göre görevlendirilecek ekibe katılmak,

c) Olay yeri ve türü ile ilgili ekipmanları hazırlamak,

d) Olay yerine intikal etmek, olayın genel mahiyeti hakkında bilgi almak

e) Olay yerinde yaralı veya ceset varsa bunun hakkında bilgi almak, yer tespiti ve bunlara yapılan işlemlerin sırasını belirlemek,

f) Olayla ilgili taraflar hakkında bilgi almak,

g) Olay yerinde bulunan kalabalık ve araçları fotoğraflamak ve kimlik bilgilerini kaydetmek,

h) Bozulabilir delilleri tespit etmek ve muhafaza altına almak,

i) Olay yeri sınırlarını tespit ederek güvenlik şeridine almak, girişleri kontrol etmek,

j) Olay yerinin genel görünümünü, fotoğraf ve kameraya çekerek tespit etmek,

k) Olay yerini gözlem yoluyla incelemek,

l) Olay yerini sistematik olarak incelemek,

m) Olayla ilgili delil niteliği taşıyabilecek bütün unsurları belgelemek ve numaralandırmak,

n) Delillerin fotoğraflarını çekmek ve kameraya almak,

o) Olay yerinin ayrıntılı plân ve krokisini çizmek,

p) Olayla ilgili olabilecek kişilerden mukayese amaçlı parmak izi, el svabı, saç örneği vb. almak,

q) Olay yeri tespit tutanağı hazırlamak,

r) Delilleri bozulmadan saklanabilecek şekilde paketlemek,

s) Olay yerinde son kontrolleri yapmak,

t) Olay yerinin dış çevresini kontrol etmek,

u) Toplanan delilleri sınıflandırmak,

v) Sınıflandırılan delilleri ilgili mercilere tutanakla teslim etmek,

w) Delilleri/inceleme sonuçlarını teslim almak,

x) Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, iş başı eğitim, toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak, teknolojik gelişmeleri izlemek,

y) Olaylar sonucunda alınan suçluya ait parmak izi, avuç izi, fotoğraf, eşkal, kan, vb. bilgileri, olay yerinde çekilen fotoğraf, kamera görüntüleri, vb. arşivlemek vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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