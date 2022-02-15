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Olaylı Brezilya - Arjantin maçı yeniden oynanacak! FIFA duyurdu, ceza yağdı!

Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanan mücadele sağlık ekiplerinin sahaya girmesiyle bölünmüş ve çıkan olaylar sonrasında yarıda kalmıştı. FIFA o maçla ilgili kararını verdi.

Olaylı Brezilya - Arjantin maçı yeniden oynanacak! FIFA duyurdu, ceza yağdı!

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde karşılaşan Brezilya ile Arjantin, maçı tamamlayamadan sağlık krizi ile karşı karşıya kalmıştı. Arjantin'den 4 futbolcunun covid-19 protokollerini çiğnediğini iddia eden Brezilya Sağlık Bakanlığı'na ait yetkililer, oyuncuları karantinaya sokmak için sahaya girmişti. Uzun bir bekleyişin ardından yarıda kalan maç hakkında nihai karar verildi.

YENİDEN OYNANACAK

FIFA Disiplin Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, değerlendirmelerin tamamlanmasıyla birlikte maçın tekrar oynanmasına karar verildi. Müsabakanın oynanacağı tarih ve stadyum hakkındaki bilgilerin ise ilerleyen günlerde açıklanacağı ifade edildi.

Olaylı Brezilya - Arjantin maçı yeniden oynanacak! FIFA duyurdu, ceza yağdı!

4 OYUNCU CEZA ALDI

Öte yandan olaylı karşılaşmada Arjantinli futbolcular Emiliano Buendia, Emiliano Martinez, Giovani Lo Celso ve Cristian Romero'nun FIFA organizasyonlarından ikişer maç men edildiği aktarıldı. Oyuncuların aldıkları bu iki cezayı hangi maçlarda çekeceği hakkında bir detay verilmezken her iki kulübe de para cezaları verildi.

Olaylı Brezilya - Arjantin maçı yeniden oynanacak! FIFA duyurdu, ceza yağdı!

ARJANTİN İTİRAZ EDECEK

FIFA'nın kararını açıkalamasının ardından Arjantin Futbol Federasyonu açıklama yayımlayarak karara itiraz edeceğini duyurdu. AFA, açıklamasında "AFA Başkanı olarak, FIFA'nın Brezilya ile oynanan eleme maçına ilişkin kararına gerekli tüm çabayı göstererek itiraz edeceğime söz veriyorum. Önceliğimiz, her zaman Arjantin Milli Takımı'dır." ifadelerine yer verdi.

Olaylı Brezilya - Arjantin maçı yeniden oynanacak! FIFA duyurdu, ceza yağdı!

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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