Olaylı davada gelişme: Mahkeme Kadir Şeker'in izinli olarak tahliyesine edilmesine karar verildi

10 yıl 10 ay hapis cezası onandıktan sonra tekrar tutuklanan Kadir Şeker (22) cezaevinden izinli olarak tahliye edildi.

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Olaylı davada gelişme: Mahkeme Kadir Şeker'in izinli olarak tahliyesine edilmesine karar verildi

Kadir Şeker'in Tahliyesine Karar Verildi

Kadir Şeker'in avukatı Emrah Daylan, müvekkilinin cezasının onandıktan sonra açık cezaevinde infaz edileceğini belirtti. Ayrıca, Covid-19 salgını nedeniyle Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlülerin 31 Temmuz 2023 tarihine kadar izinli sayıldığını ifade etti. Bu durum üzerine cezaevi izleme kurulu, Kadir Şeker'in de o tarihe kadar izinli olması için tahliyesine karar verdi.

Olayın Arka Planı

5 Şubat 2020 tarihinde Konya'nın Selçuklu ilçesinde, Özgür Duran'ın birlikte olduğu Ayşe Dırla'yı darbettiği sırada olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbede sırasında Duran'ı bıçaklayarak öldürmüştü. Şeker, gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı davada ömür boyu hapse mahkum edildi. Ancak, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Şeker lehine tahrik hükümlerini uygulayarak dosyayı yerel mahkemeye gönderme kararı aldı.

Olaylı davada gelişme: Mahkeme Kadir Şeker'in izinli olarak tahliyesine edilmesine karar verildi

Yargıtay Kararı ve Cezanın Düşürülmesi

Yargıtay'ın kararı sonucunda, yerel mahkeme Kadir Şeker'in cezasını 12,5 yıldan 10 yıl 10 aya indirdi. Bu kararın ardından avukatlar, tutukluluk halinin devamına itirazda bulundu. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, yapılan itirazı kabul ederek, 7 Temmuz 2022 tarihinde Kadir Şeker'in tahliyesine karar verdi.

Tahliye Kararının Gerekçesi

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, kararında Şeker'in tutuklu kaldığı süreyi doldurduğunu, Covid-19 salgını sebebiyle izinli sayılan hükümlüler arasında bulunduğunu ve daha fazla tutukluluğun hakkaniyete uygun olmadığını belirtti. Mahkeme, Kadir Şeker'in tahliyesine karar verirken, yurt dışına çıkmasının yasaklanması şeklinde adli kontrol kararı verilmesine hükmetti.

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