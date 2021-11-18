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  3. Olaylı öpüşme sahnesi! Selen Görgüzel zor anlar yaşadı! Eşi Hamdi Alkan'dan izin alarak ünlü oyuncuyla sahnede öpüştü!

Olaylı öpüşme sahnesi! Selen Görgüzel zor anlar yaşadı! Eşi Hamdi Alkan'dan izin alarak ünlü oyuncuyla sahnede öpüştü!

Selen Görgüzel Alkan, rol aldığı tiyatro oyununda partneri ile öpüşmek için kendisini en ön sıradan izleyen eşi Hamdi Alkan'dan izin istedi. "Sanat için" diyerek eşinden onay alan Görgüzel, partneriyle öpüştü.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Selen Görgüzel Alkan, kadrosunda yer aldığı Seviyorsan Ayrıl Bence oyununda komik anlar yaşadı.

SAHNEDE ZOR ANLAR YAŞADI

Oyunda partneri İrfan Kangı ile öpüşmesi gereken Alkan, eşi Hamdi Alkan kendisini izleyince zor anlar yaşadı.

 

Olaylı öpüşme sahnesi! Selen Görgüzel zor anlar yaşadı! Eşi Hamdi Alkan'dan izin alarak ünlü oyuncuyla sahnede öpüştü!

İZİN İSTEDİKTEN SONRA ÖPÜŞTÜLER

Rol gereği Selen Görgüzel ile öpüşmesi gereken Kangı, "Şu an öpüşmemiz gerekiyor ama Hamdi abi burada. Benim eşim de burada. Hamdi abi sonra işlerimizi etkilemez değil mi, bir sıkıntı olmaz" dedi. Partnerinin sözlerinden sonra konuşan Selen Görgüzel Alkan ise eşine dönerek "Sanat için. Oyuncu da oynamak zorunda" dedi. Eşlerinden onay alan ikili rol gereği öpüştü.

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