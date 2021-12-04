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  3. Olaylı öpüşme sahnesinin polemikleri bitmiyor! Sinan Akçıl oyuncu eşi Burcu Kıratlı'ya öyle bir çıkış yaptı ki! İşte o sözler

Olaylı öpüşme sahnesinin polemikleri bitmiyor! Sinan Akçıl oyuncu eşi Burcu Kıratlı'ya öyle bir çıkış yaptı ki! İşte o sözler

Selen Görgüzel rol arkadaşı İrfan Kangı'yla öpüşmesi magazin dünyasını sallamıştı. İrfan Kangı, Görgüzel'in eşi Hamdi Alkan'dan izin istemişti. Sinan Akçıl’ın eşi Burcu Kıratlı'nın, yakında bir tiyatro eserinde rol alacak olmasına Akçıl’dan öpüşme konusuyla ilgili net bir çıkış geldi.

Olaylı öpüşme sahnesinin polemikleri bitmiyor! Sinan Akçıl oyuncu eşi Burcu Kıratlı'ya öyle bir çıkış yaptı ki! İşte o sözler 117

Selen Görgüzel'in, 'Seviyorsan Git Ayrıl Bence' adlı tiyatro oyununda rol arkadaşı ile bir sahnesinde rol icabı öpüşmesi gerekiyordu.