Olaylı öpüşme sahnesinin polemikleri bitmiyor! Sinan Akçıl oyuncu eşi Burcu Kıratlı'ya öyle bir çıkış yaptı ki! İşte o sözler
Olaylı öpüşme sahnesinin polemikleri bitmiyor! Sinan Akçıl oyuncu eşi Burcu Kıratlı'ya öyle bir çıkış yaptı ki! İşte o sözler
Selen Görgüzel rol arkadaşı İrfan Kangı'yla öpüşmesi magazin dünyasını sallamıştı. İrfan Kangı, Görgüzel'in eşi Hamdi Alkan'dan izin istemişti. Sinan Akçıl’ın eşi Burcu Kıratlı'nın, yakında bir tiyatro eserinde rol alacak olmasına Akçıl’dan öpüşme konusuyla ilgili net bir çıkış geldi.