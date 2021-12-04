Olaylı öpüşme sahnesinin polemikleri bitmiyor! Sinan Akçıl oyuncu eşi Burcu Kıratlı'ya öyle bir çıkış yaptı ki! İşte o sözler Selen Görgüzel rol arkadaşı İrfan Kangı'yla öpüşmesi magazin dünyasını sallamıştı. İrfan Kangı, Görgüzel'in eşi Hamdi Alkan'dan izin istemişti. Sinan Akçıl’ın eşi Burcu Kıratlı'nın, yakında bir tiyatro eserinde rol alacak olmasına Akçıl’dan öpüşme konusuyla ilgili net bir çıkış geldi.

1 7 Selen Görgüzel'in, 'Seviyorsan Git Ayrıl Bence' adlı tiyatro oyununda rol arkadaşı ile bir sahnesinde rol icabı öpüşmesi gerekiyordu.