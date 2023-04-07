Olaylı yıkım! Kaçak bina yıkımına direnen şahısların saldırması sonucu, polis havaya ateş açtı

Bursa'da Yıldırım Belediyesi'nin kaçak yapılar ve depreme dayanıksız binalarla ilgili kararlı mücadelesi aralıksız sürerken, kaçak ve depreme dayanıksız olarak tespit edilen binaların sahipleri ise yıkım yapılmaması için taşkınlık yaptı.

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Olaylı yıkım! Kaçak bina yıkımına direnen şahısların saldırması sonucu, polis havaya ateş açtı

Bursa'da Yıldırım Belediyesi'nin kaçak yapılar ve depreme dayanıksız binalarla ilgili kararlı mücadelesi aralıksız sürüyor. Kaçak ve depreme dayanıksız olarak tespit edilen binaların sahipleri ise yıkım yapılmaması için taşkınlık yaptı. Polis olayların büyümesi üzerine havaya ateş açarken, tuğla ve sandalye ile saldıranlara da biber gazı sıkıp etkisiz hale getirdi. O anlar kameraya yansıdı.

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Merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde depreme dayanıksız ve kaçak olarak tespit edilen binalar Yıldırım Belediyesi ekipleri tarafından yıkılmak istendi. Daha önce tebligat yapılan binalar için zabıta ve çevik kuvvet ile fen işleri ekipleri seferber oldu.

Sabah saatlerinde çok sayıda polis ve Yıldırım Belediyesi'ne bağlı ekipler ekskavatör ile tespit edilen binaları yıkım için harekete geçti. Bina sahipleri ise yıkımı önlemek için ekipleri tuğla ve sandalye ile saldırdı. Ellerine ne geçtiyse ekiplere atan bina sahiplerinin öfkesi dinmedi. Polis ekipleri ise olayların büyümesi üzerine havaya ateş açarak ve biber gazı sıkarak olayların büyümesini önledi.

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Ekipler daha bina sakinleri ile anlaşırken binalar sorunsuz şekilde yıkıldı.

Kaçak yıkımda çıkan olaylar ise kameraya saniye saniye yansıdı.

KAYNAK: İHA

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