Olcay Aliev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olcay Aliev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olcay Aliev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Olcay Aliev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Olcay Aliev 29 Temmuz 1999 tarihinde Asenovgrad şehrinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Олджай Метинов Алиев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Olcay Aliev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Olcay Aliev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritsa 1921 Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Maritsa 1921 Plovdiv takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Olcay Aliev'nin Maritsa 1921 Plovdiv ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Olcay Aliev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Olcay Aliev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Olcay Aliev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Olcay Aliev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Beroe

5 Eylül 2021 yılında Yantra

31 Aralık 2021 yılında Beroe

8 Şubat 2022 yılında Levski Krumovgr

1 Temmuz 2022 yılında Chern. Burgas

7 Ekim 2022 yılında Kulüpsüz

2 Ocak 2023 yılında Maritsa

Olcay Aliev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Olcay Aliev şuan Maritsa 1921 Plovdiv takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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