Olcay Şahan futbol kariyerine ilişkin flaş bir açıklamada bulundu. Basında yer alan haberler sonrası en son Yeni Malatyaspor forması giyen 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu Olcay Şahan hakkında arama yapılmaya başlandı. Peki Olcay Şahan kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Hangi takımlarda oynadı? | Olcay Şahan futbolu bıraktı mı? İşte ayrıntılar...

OLCAY ŞAHAN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Olcay Şahan 26 Mayıs 1987 tarihinde Almanya'nın Düsseldorf şehrinde dünyaya geldi. Doğduğu şehir itibarıyla futbol hayatına da burada başlayan Olcay Şahan, çocukluk ve gençlik dönemini Düsseldorf şehrinde sürdürdü. Almanya'nın futbol alt yapısında önemli bir tecrübe edilmiş olan Olcay Şahan, bunu daha sonra Türk futboluna yansıttı ve çok önemli başarılar elde etti.

Almanya'nın Düsseldorf şehrinde 26 Mayıs 1987 yılında dünyaya gelen Olcay Şahan, şu an 33 yaşında profesyonel bir futbolcudur.

OLCAY ŞAHAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Çok Küçük yaşlarda futbola başlayan Olcay Şahan, farklı takımların altyapılarında önemli bir tecrübe kazandı. Özellikle hem Bayer Leverkusen hem de Fortuna Düsseldorf altyapısında gelişimini tamamlayan Olcay Şahan, Daha sonra Borussia Mönchengladbach altyapısına geçti. Ardından Almanya'nın 4. Lig takımlarından birinde gösterdiği performans ile beraber takımın bir üst lige çıkmasına imkan verdi.

2011-2012 senesinde ilk defa Kaiserslautern takımı ile Almanya 1. liginde oynamaya başlayan Olcay Şahan, daha fazla tanınmaya başladı. Aynı sezon toplamda 27 maça çıkarak 1 gol atmayı Başaran Olcay Şahan, daha sonra 2012-2013 sezonunda Beşiktaş'a transfer oldu. Tam 4 sezon Beşiktaş'ta muhteşem başarılara imzadan Olcay Şahan, daha sonra 2016 yılında Trabzonspor 'a transfer oldu. Şu an hala Malatyaspor formasını terleten tecrübeli oyuncu, Türkiye'nin en önemli futbol isimlerinden biridir. Özellikle 10 numaralı formayı giymesi üzerinden hem oyun kurucu hem de kanat oyuncusu olarak Türkiye'nin en yetenekli futbolcuları arasında yer almaktadır.

Olcay Şahan 2021 sezonu itibariyle şu an Malatyaspor takımında görev alıyor. Hem oyun kurucu hem de kanat olarak takımda oynayan Olcay Şahan için, en çok merak edilen konulardan biri ne kadar maaş aldığıdır. Yıllık olarak kazandığı miktar açısından ise kesin bir bilgi verilmedi. Ancak dile getirilen miktar 750 bin ila 1 Milyon Euro arasında değişkenlik göstermektedir. Ayrıca Beşiktaş başta olmak üzere farklı takımlarda değişik maaşlar kazanan Olcay Şahan, Türkiye'nin en önemli ve en iyi oyuncuları arasında yer alıyor. Özellikle yeni sezon itibariyle Malatyaspor'da gösterdiği performans üzerinden tekrar ilgiyi üzerine toplamayı başaran oyunculardan biridir.

Milli Takım kariyeri:

Olcay Şahan Bir kez U17 Almanya Milli Takımı'nın formasını giydi. Almanya ya da Türkiye milli takımını seçme şansı olan Olcay Şahan tercihini Türk milli takımında yana yaptı. İlk defa 25 Mart 2011 tarihinde milli takımın formasını A2 üzerinden giydi. Daha sonra kısa zaman içerisinde A milli takıma yükselen Olcay Şahan, bunu ilk kez 22 Mart 2013 tarihinde Andorra milli takımına karşı gerçekleştirdi. Böylece hem Beşiktaş'ta hem Trabzon ve milli takım ile beraber birçok takımda önemli başarılar gösteren isimlerden biri haline geldi.

OLCAY ŞAHAN FUTBOLU BIRAKTI MI?

Son olarak Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor forması giyen 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu Olcay Şahan, futbol kariyerini noktaladı.

Olcay Şahan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

Olcay Şahan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu satırları yazarken biraz hüzünlü, gururlu ve birçok başarıya ulaşmış bir sporcu olarak yazıyorum.

Kariyerim boyunca yaşadığım mutlu anları, güzel hatırları, şampiyonlukları, harika arkadaşlıkları, tecrübeleri asla unutmayacağım.

Bugüne kadar benim her zaman yanımda olan tüm herkese çok teşekkür ediyorum.

Şimdi veda zamanı;

Çok sevdiğim, her şeyimi verdiğim futbol kariyerimi noktalıyorum.

Hakkınızı helal edin..."