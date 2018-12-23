Olcay Şahan'dan bir yere gitmiyorum burdayım mesajı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasının önemli müsabakalarından biri olan Trabzonspor - Rizespor maçından önce türbünlere giderek üçlü çektiren Olcay Şahan, Bordo Mavili taraftarlara jest ve mimikleri ile"Ben buradayım bir yere gitmiyorum"dedi

Karşılaşma öncesinde Trabzonsporlu taraftarlara üçlü çektiren Olcay, sonrasında alkışlayarak selamladı.

Öte yandan elini kalbine götürerek selamlamasının ardından Milli futbolcu "Ben buradayım" mesajı verdi.

BEŞİKTAŞ VE BURSASPOR İDDİASI

Olcay'ın adı geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile anılmış, siyah-beyazlıların devre arasında eski futbolcusu Dusko Tosic ve Olcay Şahan'ı yeniden kadrosuna katacağı iddia edilmişti. Bir diğer iddia ise, Bursaspor'un devre arasında Olcay Şahan'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacağıydı. Tecrübeli isim, bu hareketiyle Trabzonspor'da kalacağının mesajını vermiş oldu.

OLCAY ŞAHAN KİMDİR?

Bayer Leverkusen altyapısında futbola başladı. 2004'te ise Borussia Mönchengladbach altyapısına geçti.

2005 yılında Mönchengladbach'ın ikinci takımı ile birlikte dördüncü lig olan Oberliga Nordrhein'de forma giymeye başladı. 27 Kasım 2005'te ilk maçına FC Junkersdorf 1946 karşısında çıktı ve ilk golünü de bu maçta kaydetti. Sonraki sezon yine başarılı bir performans gösterdi. 12 gol attığı ligde bir kez daha lig şampiyonluğu yaşadı.

2008-09 sezonunda 2. Bundesliga ekiplerinden MSV Duisburg'a bir yıllığına transfer oldu. Sezonun beşinci hafta maçında Alemannia Aachen karşısında ilk kez forma giydi. Performansı beğenilen futbolcunun sözleşmesi uzatıldı.Kendini gösterdiği platform ise Almanya Kupası olan DFB-Pokal oldu. Yıldızını burada oynadığı futbol ile parlattı.

2011-12 sezonunda FC Kaiserslautern'a transfer olup ilk kez Bundesliga seviyesine çıktı. 30 Temmuz 2011'de Berliner FC Dynamo ile oynanan Almanya Kupası maçı ile ilk resmi maçını Werder Bremen'le de ilk Bundesliga maçını oynadı.

olcay şahan beşiktaş

Uzun bir süre adı Galatasaray ile ardından da Bursaspor ile anılan Olcay, 20 Haziran 2012'de Beşiktaş'a transfer oldu. Olcay Beşiktaş formasıyla ilk maçına Manchester City karşısında 20 Temmuz 2012'de çıktı. Olcay, bu maçta 10 numaralı formayı terletti.

Beşiktaş

19 Ağustos 2012 tarihinde Süper Lig 2012-2013 sezonun ilk maçında Samet Aybaba tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında ilk onbirde görev verildi. 2012-2016 yılları arasında Beşiktaş formasını giyen Olcay Şahan, takımı ile toplamda 142 maça çıkıp 34 kez fileleri havalandırdı.

Trabzonspor

2016-2017 sezonunun devre arasında Trabzonspor ile ismi anılmaya başlayan futbolcu, Trabzonspor'un tecrübeli teknik direktörü Ersun Yanal'ın ısrarla istemesi sonucu görüşmelere başladı. 200 Bin Euro karşılığında transfer tamamlandı. Takıma kısa sürede uyum sağlayan Olcay, takımın değişilmez futbolcuları arasında yer aldı ve oynadığı oyun sayesinde takımın gözde futbolcusu oldu.

Olcay Şahan'ın Milli Takım Kariyeri

Olcay Şahan, altyapı döneminde 1 kez Almanya U-17 Milli Takım formasını giymiştir. Türkiye ve Almanya A milli takımlarını seçebilme şansı bulunan futbolcu, tercihini Türkiye'den yana kullandı.

25 Mart 2011'de ilk kez Türkiye A2 Milli Futbol Takımı forması giydi. Olcay, 22 Mart 2013 tarihinde oynanan Andorra maçı ile ilk defa A Milli Takım forması giydi. Olcay, milli formayla ilk golünü ise 28 Mayıs 2013 tarihinde Almanya'nın Duisburg şehrindeki Schauinsland-Reisen-Arena stadyumunda Letonya ağlarına yolladı.

2012 yılından itibaren Türkiye A Milli Takım formasını sırtında taşıyan Olcay Şahan, toplamda 27 karşılaşmada sahne aldı ve 2 gollükte katkı sağladı.