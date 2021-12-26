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Ölçerme ne demek, TDK'ya göre Ölçerme kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ölçerme kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ölçerme ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ölçerme nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ölçerme kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ölçerme ne demek, TDK'ya göre Ölçerme kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ölçerme ne demek? Ölçerme TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ölçerme kelimesi. Peki ölçerme ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ölçerme nedir, ölçerme kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ÖLÇERME NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ölçerme kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ölçerme kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ölçermek işi

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