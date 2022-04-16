Ölçü Tespit Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Ölçü Tespit Elemanı maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Ölçü Tespit Elemanı iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Ölçü Tespit Elemanı iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
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Ölçü Tespit Elemanı Tanımı;
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Ölçü Tespit Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Ölçü Tespit Elemanı Maaşları
Ölçü Tespit Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ölçü Tespit Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ölçü Tespit Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
4321.30
Meslek Adı :
Ölçü Tespit Elemanı
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar
Meslek Alt Ana Grubu :
Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları
Meslek Grubu :
Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları
Meslek Birim Grubu :
Stok Büro Elemanları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Ölçü Tespit Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
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