Oldrich Pragr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oldrich Pragr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oldrich Pragr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oldrich Pragr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oldrich Pragr 25 Mayıs 2003 tarihinde Znojmo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Oldřich Prágr şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oldrich Pragr Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oldrich Pragr, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zbrojovka Brno B futbol takımında oynamaktadır. FC Zbrojovka Brno B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oldrich Pragr'nin FC Zbrojovka Brno B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oldrich Pragr Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oldrich Pragr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oldrich Pragr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oldrich Pragr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Z. Brno U19

1 Temmuz 2022 yılında FCZ Brno B

Oldrich Pragr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oldrich Pragr şuan FC Zbrojovka Brno B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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TJ Sokol Tasovice (2010 - 2014)1.SC Znojmo FK (2014 - 2018)FC Zbrojovka Brno (2018 - 2022)

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