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Öldü sanılan sevimli köpeğin uyuduğu anlaşıldı

Zonguldak merkezde ilginç bir olay yaşandı. Sokak ortasında sırt üstü ve ölü gibi yatan köpeği gören vatandaşlar şaşkınlık içerisine girdi.

Öldü sanılan sevimli köpeğin uyuduğu anlaşıldı

Zonguldak'ta sokak ortasında öldüğü sanılan köpeğin uyuduğu anlaşıldı.

Zonguldak merkezde ilginç bir olay yaşandı. Sokak ortasında sırt üstü ve ölü gibi yatan köpeği gören vatandaşlar şaşkınlık içerisine girdi. Bazı vatandaşlar köpeğin yanına giderek nefes alıp almadığını kontrol etti. Ardından köpeğin ölmediğini uyuduğu anlayan vatandaşlar, telefonlarına sarılarak o anları kameraya çekti.

Öldü sanılan sevimli köpeğin uyuduğu anlaşıldı

Öldü sanılan sevimli köpeğin uyuduğu anlaşıldı

Kaynak: İHA

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