Öldüğü sanılan 3 yaşındaki çocuk, cenazede canlandı! Annesi gerçeği fark etti, sonrası...

Meksika'da susuz kalması nedeniyle götürüldüğü söylenen öldüğü söylenen 3 yaşındaki çocuk, cenaze töreninde uyandı. Ailenin hastaneye kaldırdığı çocuk, hayata tutunurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Öldüğü sanılan 3 yaşındaki çocuk, cenazede canlandı! Annesi gerçeği fark etti, sonrası...

Meksika'da 17 Ağustos'ta meydana gelen olay şoke etti. Üç yaşında Camila isimli kız çocuğu mide rahatsızlığı, ateş ve kusma gibi semptomlar yaşamaya başlayınca ailesi tarafından San Luis Potosi'deki bir hastaneye kaldırıldı. Hastane küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirterek cenazesini ailesine teslim etti.

Öldüğü sanılan 3 yaşındaki çocuk, cenazede canlandı! Annesi gerçeği fark etti, sonrası...

TABUTA BAKAN ANNE, KIZININ NEFES ALDIĞINI GÖRDÜ

Ertesi gün yapılan cenaze töreninde kızının tabutuna bakan anne Mary, cam paneli olan tabutun içinde kızının nefes aldığını gördü. Annenin ısrarları sonrası tabutu açan akrabalar, küçük çocuğun yaşadığını fark ederek yeniden hastaneye kaldırdı.

Öldüğü sanılan 3 yaşındaki çocuk, cenazede canlandı! Annesi gerçeği fark etti, sonrası...

HAYATINI KAYBETTİ

Küçük kız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen gerçekten hayatını kaybetti.

Olayın ardından harekete geçen Jose Luis Ruiz, davanın araştırıldığını ve küçük çocuğun otopsisinin yapıldığını söyledi.

Öldüğü sanılan 3 yaşındaki çocuk, cenazede canlandı! Annesi gerçeği fark etti, sonrası...

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