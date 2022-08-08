Öldüklerini iddia eden 2 kadından tüyler ürperten hikaye! Öbür dünyada yaşadıklarını anlattılar!

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir televizyon programına konuk olan iki kadın ameliyat sırasında yaşadıklarını anlatınca programda bulunan herkes adeta buz kesti. Ameliyat sırasında öldüklerini ve öbür dünyaya gittiklerini söyleyen iki kadına sorulan "Ölümden sonra ne var?" sorusu tüyleri ürpertti.

2 FARKLI İNSAN AYNI HİKAYE

Edition TV'nin son konukları Jessie Sawyer ve Betty Eadie isimli iki kadın ameliyat oldukları sırada ölüm deneyimi yaşadıklarını ve orada olup bitenleri stüdyoda canlı canı anlattılar. Her iki kadının anlattıkları şeylerin birbirlerine benzer oluşu dinleyenleri şaşırtırken iki kadın da öbür dünyada 3 adamla karşılaştıklarını ve adamların kendilerine henüz zamanları oldukları için burada kalamayacaklarını ve geri gönderileceklerini söylediğini anlattılar.

YAŞADIKLARINI BİR BİR ANLATTI

Ameliyat esnasında ölüp öbür dünyaya gittiğini iddia eden Jessie Sawyer "Ameliyat odasındaydım ve bir anda vücudumdaki tüm kanın çekildiğini hissettim. Ruhum muazzam bir hızla bedenimden çıktı. Aşağı baktım ve vücudumun yatakta yattığını gördüm. Ama iyi hissediyordum, şu anda ölümden korkmuyorum" şeklinde konuştu.