Öldürdüğü eşiyle ayrı köylerde toprağa verildi

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, eşi tarafından öldürülen Nimet Y. (19) ile eşini öldürdükten sonra aynı tabancayla intihar eden telefon tamircisi Ender Y.'nin (37) cenazeleri ayrı köylerde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Simav Ağdacılar Caddesi'nde telefon tamir atölyesi bulunan Ender Y., dün saat 10.00 sıralarında, Simav İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan eşi Nimet Y. ile 2 yaşındaki oğullarını Kalkan köyündeki anneannesine bıraktıktan sonra Küplüce köyündeki kendi evlerine dönmek üzere yola çıktı. İddiaya göre, çiftin arasında otomobilde tartışma çıktı. Küplüce köyüne bir kilometre mesafedeki mezarlık mevkiine geldiklerinde Ender Y., otomobili yolun sağına çekti. Ender Y. ve eşi Nimet Y, araçtan inip, dışarıda tartışmaya devam etti. Tartışmanın uzaması üzerine Ender Y., belinden çıkardığı ruhsatsız tabancasını eşi Nimet Y.'ye doğrultup, başından vurdu. Nimet Y., olay yerinde yaşamını yitirirken, Ender Y., bu kez aynı silahı kendi başına dayayıp, bir kez daha tetiği çekerek, intihar etti. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, genç çiftin yaşamlarını yitirdiğini belirledi.

Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Ender Y. ve Nimet Y.'nin cenazeleri, bugün yakınları tarafından alındı. Ender Y.'nin cenazesi Küplüce köyüne götürülüp, buradaki camide öğlende kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Nimet Y.'nin cenazesi ise önce Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi Morgu'na getirildi. Öğlen vakti yaklaşınca buradan alınan Nimet Y.'nin cenazesi, Kalkan köyündeki baba evine getirildi. Cenaze evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Burada helallik alınmasının ardından genç kadının cenazesi, öğlende Merkez Camii'ne götürüldü. Cenaze törenine babası İbrahim Rona, ağabeyi Barış Rona, yakınları ve köy halkı katıldı.

ANNESİ KATILMADI

Genç kadının babasından boşanan ve İzmir'de yaşayan annesi 40 yaşındaki Nurcan Şahin ise acı haberi aldıktan sonra Simav'a gelip, burada hastane morgunda kızının cenazesini gördü. Şahin'in, kızının cenazesini İzmir'de toprağa verme istediğinin boşandığı eşi tarafından kabul edilmemesi üzerine cenaze törenine kalmayıp, ilçeden ayrıldığı öğrenildi. Nimet Y.'nin cenazesi, kılınan namazın ardından Kalkan köyü mezarlığında toprağa verildi.

BABADAN EŞİ ŞİDDET UYGULUYORDU İDDİASI

Gözü yaşlı baba İbrahim Rona (48), "Ateşten gömlek giydik. Böyle olacağını bilseydim ben kızımı damadın evine gönderir miydim? İçim yanıyor" dedi. Kızının olaydan bir gün önce telefonla arayıp, eşi Enver Y.'nin kendisine şiddet uyguladığını söylediğini belirten Rona, "Kızımın telefonu üzerine evine gittim. Baktım her tarafı yara bere izi içinde, mosmor olmuş. Ne oldu diye sordum, "Eşim beni sürekli dövüyor, tabancanın kabzası ile bana vuruyor. Dayanamıyorum. Beni evimize götür. Sabahleyin karakola giderek şikayetçi olacağım" dedi. Bunun üzerine kızımı alıp, eve getirdim. Sabah da polis karakoluna gidip şikayetçi olduk. Polisler bize sadece Enver Y. için uzaklaştırma kararı verilebileceğini söyledi. Daha sonra kızımı alıp eve geldik. Eşi telefon etti. Evine dönmesini istedi. İkna etmiş olacak ki kızım eşinin yanına döndü. Oradan beni tekrar telefonla aradı. "Baba senin de ağabeyimin de hayatı tehlikede. Ben burada kalmak zorundayım" dedi. Dün sabah da oğullarını bize bırakıp Küplüce köyüne gittiler. Daha sonra ölüm haberini alınca yıkıldık" dedi.

Nimet Y.'nin ağabeyi Barış Rona (23) da "Canımızdan can gitti. Devlet bize yetişemedi, başkalarına bari yetişsin" diyerek, gözyaşı döktü. Nimet Y.'nin babaannesi Halime Rona (82) da, "Ben şimdi nerelere gideyim, nerelere geleyim. Torunum bana "Beni öldürecekler" diyordu. Ciğerim yanıyor" diyerek, ağıtlar yaktı.

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DHA