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  3. Öldürecek diye korktular! Eşini ve çocuklarını rehin alan psikolojik sorunları olan baba gözaltına alındı!

Öldürecek diye korktular! Eşini ve çocuklarını rehin alan psikolojik sorunları olan baba gözaltına alındı!

Kırıkkale'de, psikolojik sorunları olduğu bilinen R.K., eşi ile 2 çocuğunu evde rehin aldı. Mahallelinin yüreklerini ağzına getiren olay sonucu, baba R.K. gözaltına alındı.

Öldürecek diye korktular! Eşini ve çocuklarını rehin alan psikolojik sorunları olan baba gözaltına alındı!

Kırıkkale'de, Etiler Mahallesi sakinleri, güne korkarak başladı. Psikolojik sorunları olduğu bilinen R.K., eşi ve 2 çocuğunu da eve kilitleyip rehin aldı. Aile bireylerinin canından şüphe eden mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, saatler süren ikna çabalarının ardından, R.K. ailesini serbest bıraktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi ancak R.K., kimse giremesin dite dış kapıya kilit takıp, kapıyı kilitledi. Polisin 1 saatlik ikna çalışması sonucu R.K., kapıyı açtı. Kadın ve 2 çocuğu, sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye kaldırıldı. R.K. de hastanedeki işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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