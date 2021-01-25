Öldüren soğuklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu

Kazakistan'ın Almatı şehrinde yaban ve sokak hayvanları 51 dereceye dayanamadı. Bir vatandaş tarafından çekilen video sosyal medyada günün en çok tıklanan paylaşımı oldu.

Kar yağışıyla birlikte etkisini arttıran soğuk havalar bölgede bir çok hayvanın donarak ölmesine neden oldu. Görüntülerde bazı hayvanların yürüdüğü sırada adım atarken donarak öldüğü anlaşılıyor.

Ülkenin en büyük metropollerinden Almatı'da açık alanda kalan hayvanların buz tabakasıyla kaplandığı görülürken ortaya ilginç kareler çıktı. En dikkat çeken fotoğraf ise ısınmak için bir köpeğin boynuna tırmanan farenin de donup kalması oldu.