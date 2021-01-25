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Öldüren soğuklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu

Kazakistan'da termometreler eksi 51 dereceyi gördü. Öldüren soğuklar en çok dışarıda kalan hayvanları etkiledi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde bir farenin ısınmak için köpeğin boynuna tırmandığı sırada donması izleyen herkesi şaşkına çevirdi.

Kazakistan'ın Almatı şehrinde yaban ve sokak hayvanları 51 dereceye dayanamadı. Bir vatandaş tarafından çekilen video sosyal medyada günün en çok tıklanan paylaşımı oldu. 

Kar yağışıyla birlikte etkisini arttıran soğuk havalar bölgede bir çok hayvanın donarak ölmesine neden oldu. Görüntülerde bazı hayvanların yürüdüğü sırada adım atarken donarak öldüğü anlaşılıyor.

Ülkenin en büyük metropollerinden Almatı'da açık alanda kalan hayvanların buz tabakasıyla kaplandığı görülürken ortaya ilginç kareler çıktı. En dikkat çeken fotoğraf ise ısınmak için bir köpeğin boynuna tırmanan farenin de donup kalması oldu.

Öldüren soğuklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda donduÖldüren soğuklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda donduÖldüren soğuklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda donduÖldüren soğuklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu

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