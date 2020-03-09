Öldürülen dolmuşçunun cenazesini şoför arkadaşları aldı

ADANA?da dolmuşuna binen yolcunun silahlı saldırısı sonucu başından yaralanan şoför Mehmet Soydan (30), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soydan?ın cenazesini otopsisinin ardından mesai arkadaşları teslim aldı.

Dün akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Kurtuluş Caddesi?nde 01 M 0459 plakalı dolmuşa binen 17 yaşındaki bir genç, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı belinden çıkardığı tabancayla şoför Mehmet Soydan?a ateş açtı. Açılan ateş sonucu başına 4 kurşun isabet eden Mehmet Soydan, koltuğa yığıldı. Olayı gerçekleştiren saldırgan, tanınmamak için üzerindeki montu çıkarıp, tabancayı da çevredeki bir iş yerinin önüne bıraktı. Saldırganın olay yerinden geçen bir başka dolmuşa binerek kaçtığı saptandı. Panik ve korku içinde dolmuştan inen yolcular, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Başından yaralanan şoför Mehmet Soydan ise yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

'ACIMIZ BÜYÜK'

Adana Minibüsçiler Esnaf Odası Başkanı Nihat Sözütek, dün akşam üzeri olay yerine yakın bir yerde otururken 5 el silah sesi duyduğunu ve sonrasında Mehmet Soydan?ın vurulduğunu öğrenince adeta yıkıldıklarını belirterek, ?Mehmet, elimizde büyüdü. Evladımız gibiydi. Bu zamana kadar kimseyle anlaşmazlık yaşadığını, olumsuzluğunu görmedik. Pırıl pırıl bir insandı. Kafa tasına 4 tane mermi isabet etmiş. Maalesef kurtarılamadı, acımız çok büyük. Emniyet güçlerimizin bu olayı çok çabuk çözeceğini biliyorum? diye konuştu.

?SEBEPSİZ YERE ARKADAŞIMIZA KIYDILAR?

Soydan?ın şoför arkadaşlarından Okan Tayık ise şaşkın olduklarını belirterek, ?Mehmet arkadaşımız yıllardır bizim duraktaydı. Husumeti olacak biri değil, çok temiz ve dürüst bir arkadaşımızdı. Böyle elim bir olayla adının anılması, cinayete kurban gitmesi çok üzücü. Durakta başına en son olay gelecek insandı. Geride ailesi ve çocukları kaldı. Sebepsiz yere arkadaşımıza kıydılar. Allah rahmet eylesin? dedi.

CENAZESİNİ ŞOFÖR ARKADAŞLARI ALDI

Mehmet Soydan?ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Soydan?ın acılı ailesi ve mesai arkadaşları sabah saatlerinde morga geldi. 2 çocuk babası Soydan?ın ağabeyi Ahmet Soydan ise uzun süre göz yaşı döktü. Mehmet Soydan?ın cenazesi otopsisinin ardından şoför arkadaşları tarafından cenaze aracına konuldu. Soydan?ın cenazesi Buruk Mezarlığı?nda defnedildi. Öte yandan olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Nihat Sözütek ile röp.

- Ölen şoförün arkadaşı ile röp.

- Adli tıp Kurumu önünde bekleyen arkadaşları

- Dolmuş ile adli tıp kurumuna gelen arkadaşları

- Şoförün ağabeyinden detay

- Cenazenin adli tıp kurumundan çıkarılması

- Cenaze aracı içinde ağlayan ağabeyinin görüntüsü

- Cenaze aracının gidişi

*ARŞİV*

- Dolmuş ve merminin isabet ettiği aynadan detay

- Kanlar içindeki şoför bölümünden görüntü

- Olay yerinde şoförün yakının ağlayıp feryat etmesi

- Olay yeri inceleme ve polis ekiplerinden görüntüler

- Olay yerindeki kalabalık

- Dolmuştan detaylar

- Ölen şoförün sağlık fotoğrafı

Kaynak: DHA