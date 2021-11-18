Müge Anlı'da şu anki gündem konusu Manisalı Marangoz cinayeti olmuş durumda. Programın takipçileri konuyu ilgi ile takip ediyorlar. Başı ve vücudu kesik halde farklı yerlerde bulunan Abdurrahman Aysu cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler mevcut. Birçok kişiye müstehcen fotoğraflar attığı tespit edilen Abdurrahman Aysu'nun ölümüyle ilgili olarak araştırmalar sürerken, vatandaş Müge Anlı'daki Manisalı marangoz olayının çözüme kavuşmasını bekliyor. Bu bağlamda, öldürülen marangoz Abdurrahman Aysu kimdir, nasıl öldü? İşte Abdurrahman Aysu cinayeti ve cinayet hakkındaki detaylar...

ÖLDÜRÜLEN MARANGOZ ABDURRAHMAN AYSU KİMDİR, NASIL ÖLDÜ?

Manisa'da ikamet eden marangoz Abdurrahman Aysu (54), 20 Mart 2016 tarihinde ailesi ile tartışma yaşadı ve ormana gideceğini söyleyerek evden çıktı. Abdurrahman Aysu günlerce eve gelmedi, kendisinden haber alınamadı. Kaybolmasından 13 gün sonra 2 Nisan 2016 tarihinde Abdurrahman Aysu'nun cesedine ulaşıldı. Evli ve iki çocuk babası Abdurrahman Aysu'nun öldürülerek dere yatağına atıldığı tespit edildi. Ayrıca Aysu'nun bedeni ve başı ayrı ayrı yerlerde bulundu.

ABDURRAHMAN AYSU CİNAYETİ

Yaşananların ardından Abdurrahman Aysu'nun ailesi Müge Anlı'nın programına başvurdu. Müge Anlı tarafından aktarılana göre geçirdiği bir iş kazası sonucunda parmaklarını kaybeden Abdurrahman Aysu’nun psikolojisi alt üst olmuştu. Kendi iş alanında sorunlar yaşayan Aysu, yanlış arkadaş çevrelerinin içerisinde bulundu. Bu yüzden zamanla tavırlarında değişiklik meydan geldi. Daha sinirli ve saldırgan bir yapıya sahip oldu.

Babasının davranışlarını kontrolde zorlandıklarını belirten Soner Aysu, “Ben de bir genç olduğum için o fotoğrafları görmek istemedim. Arkadaşlarım bile söylüyordu. En ufak kavgamızda bizi karakola şikayet ediyordu. Ben de korkuyordum” dedi.

Eşi ve çocukların duyduğu utancın bir cinayete neden olup olmadığı Müge Anlı'nın ekibi tarafından araştırılıyor. Aileye yakın olan kişiler Abdurrahman Aysu'nun oğullarından şüphe duyduklarını dile getiriyorlar.