Öldürülen müteahhidin doktor kızı: Babama müdahale etme fırsatım bile olmadı

ANTALYA'da müteahhit Fatih Mehmet Şirazi'yi (51) tabancayla vurarak öldüren Talat Örgü, ömür boyu hapse mahkum edildi. Ölen müteahhidin doktor kızı Elif Şirazi duruşmada, "Ben doktorum. O gün de nöbetçiydim. Hastaneye geldiğinde babama müdahale etme fırsatım bile olmadı. Bir insan bu kadar acımasızca katledilemez" dedi.

Olay, 5 Ağustos günü sabah saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2080 Sokak'ta yaşandı. Müteahhitlik yapan Fatih Mehmet Şirazi, evinden çıkıp otomobiline bindi. Ancak otomobilin arka kapısını açıp koltuğa oturan Talat Örgü, araçtan inerek kaçmak isteyen Fatih Mehmet Şirazi'ye tabancayla ateş etti. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Şirazi, ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alınan Talat Örgü, Şirazi'yi alacağı olan 4-5 milyon TL'yi vermediği için öldürdüğünü öne sürdü. Örgü ifadesinde, "Öleni 30 yıldır tanırım. 20 yıl önce kendisiyle inşaat işi yapmaya başladık. Bana borçlandı. Verdiği hiçbir taahhüdü yerine getirmedi. 2010 yılında da benzer bir durumdan dolayı mahkemelik olduk. İcraya verdim. Yine de alacağımı tahsil edemedim" dedi. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Talat Örgü, tutuklandı.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Talat Örgü ile Fatih Mehmet Şirazi'nin kızı Elif Şirazi, oğlu Muhammet Ahmet Şirazi ve taraf avukatları katıldı. Şikayetçi avukatı, sanığın eylemini 22 saniye içerisinde tasarlayarak gerçekleştirdiğini belirterek, Talat Örgü'nün profesyonel bir suikastçı gibi ölüm pususuna yattığını öne sürdü.

'BABAMA MÜDAHALE EDEMEDİM'

Elif Şirazi ise sanığın babasına ölümcül derecede tabancayla ateş ettiğini belirterek, "Ben doktorum. O gün de nöbetçiydim. Hastaneye geldiğinde babama müdahale etme fırsatım bile olmadı. Bir insan bu kadar acımasızca katledilemez" dedi.

Sanık avukatı ise eylemde tasarlama olmadığını iddia etti. Son sözü sorulan sanık Talat Örgü ise amacının maktul ile konuşmak olduğunu belirterek, mahkemenin kararına saygı duyacağını söyledi. Mahkeme heyeti, Talat Örgü'yü "Kasten insan öldürme suçu'ndan ömür boyu hapse mahkum etti.

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Kaynak: DHA