Öldürülen terörist sayısı 4 günde 415 oldu

Fırat'ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekatı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri etkili şekilde karadan ve havadan vuruldu. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 415'e ulaştı.

15 KÖY TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

Havadan ve karadan ateş altına alınan teröristlerin kontrolündeki Tel Abyad ile Resulayn kentlerinin kırsalındaki 15 köy, PKK/YPG’den arındırılarak, güvenli hale getirildi. Teröristlerden kurtarılan köylerde tuzaklanmış patlayıcı olup, olmadığının kontrolü yapılırken, buralardaki terör örgütünün tahkimatları da tahrip edildi. TSK ve SMO askerlerinin, ele geçirdiği köyler ile terör örgütünün bazı kritik noktalardaki ikmal yollarını da kestiği belirtildi. Ele geçirilen köylerde teröristlerin sığınak ve tünel hazırlayarak, hem sızma girişimi hem de kaçış yolları planladığı, bazı köylerde ise PKK/YPG’li teröristlerin silah ve kamuflajlarını bırakarak, kaçtığı ortaya çıktı.

7 SİVİL ŞEHİT OLDU, TERÖR HEDEFLERİ VURULUYOR

Havadan ve karadan ateş altına alınan Tel Abyad, Resulayn ve Kamışlı bölgesindeki teröristlerin dün roket ve havan ile düzenlediği saldırılarda, Mardin’in Nusaybin ilçesinde anne ile 2 kızı, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde 2 çocuk ve Akçakoca ilçesinde ise 1'i bebek, diğeri memur 2 sivil şehit oldu. Saldırılarda toplam 85 kişi de yaralandı.

Yerleşim bölgelerine tekrar saldırı düzenlenmemesi için terör hedefleri, yeni günün ilk saatlerinden itibaren topçu birliklerince ateş altına alındı. Türk topçularının obüs ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına aldığı Tel Abyad bölgesinde vurulan hedeflerden yükselen dumanlar, sınır hattından da görüldü.

TERÖRİSTLER, CAMİLERDE GİZLENİYOR

‘Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasının ardından paniğe kapılan teröristlerin, özellikle Tel Abyad bölgesinde TSK ve SMO unsurlarının hassasiyetini bildiği için camilere gizlendiği ve buralardan saldırılar düzenlediği belirlendi. Teröristlerin, aynı zamanda insansız hava araçları (İHA) ve savaş uçakları ile görüntü alınmaması için bazı noktalarda lastik yakarak, karartma uyguladığı aynı zamanda sıkça yer değiştirip, gizlenmeye çalıştığı bildirildi.