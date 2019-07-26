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  3. Öldürülüp, parçalara ayrılan Afgan cinayetinin 3 şüphelisi adliyede (2)

Öldürülüp, parçalara ayrılan Afgan cinayetinin 3 şüphelisi adliyede (2)

Eskişehir'de, Afgan Malik Gülen'in (27), öldürülüp, parçalara ayrılarak bavul içerisine koyulmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler Beitollah Tatlıdil (22), Abdullah Tatlıdil (29) ve Abdol Cabbar Jelil (41), savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Öldürülüp, parçalara ayrılan Afgan cinayetinin 3 şüphelisi adliyede (2)

TUTUKLANDILAR

Eskişehir'de, Afgan Malik Gülen'in (27), öldürülüp, parçalara ayrılarak bavul içerisine koyulmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler Beitollah Tatlıdil (22), Abdullah Tatlıdil (29) ve Abdol Cabbar Jelil (41), savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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DHA

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