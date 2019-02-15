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Öldürülüp tandırda yakılan adamın kızı ve dini nikahlı eşi adliyede (3)

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde evde öldürülüp, cesedi tandırda yakılan Abdullah Gazi A.'yı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan dini...

Öldürülüp tandırda yakılan adamın kızı ve dini nikahlı eşi adliyede (3)

ANNE-KIZ TUTUKLANDI

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde evde öldürülüp, cesedi tandırda yakılan Abdullah Gazi A.'yı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan dini nikahlı eşi Kıymet A. ile çiftin kızları Gizem A., savcılık ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Gizem A. babasını öldürmek, Kıymet A. ise eşini öldürmeye yardım etmek, delilleri karartmak suçlarından tutuklandı. Ailenin küçük kızı A.A. ise savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA

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