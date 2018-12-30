Öldürüp tuvaletin yanına gömdüğü ağabeyinin cesediyle iki gün aynı odada kalmış (2)
Konya'nın Karapınar ilçesinde kavga ettiği ağabeyi Dursun Pekşen'i öldürüp, cesedini bahçedeki tuvaletin yanına kazdığı çukura gömdüğü iddiasıyla...
TUTUKLANDI
Konya'nın Karapınar ilçesinde kavga ettiği ağabeyi Dursun Pekşen'i öldürüp, cesedini bahçedeki tuvaletin yanına kazdığı çukura gömdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa Pekşen (28), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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DHA
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