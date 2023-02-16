Ole Kauper kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ole Kauper Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ole Kauper adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ole Kauper Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ole Kauper 9 Ocak 1997 tarihinde Bremen şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ole Kauper Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Karl M. Herzog Sportmanagement yapmaktadır. Ole Kauper, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Meppen futbol takımında oynamaktadır. SV Meppen takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ole Kauper'nin SV Meppen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ole Kauper Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ole Kauper isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ole Kauper Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ole Kauper futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında ATSV Altyapı

1 Temmuz 2005 yılında W. Bremen Alt.

1 Temmuz 2012 yılında W. Bremen U17

1 Temmuz 2014 yılında W. Bremen U19

1 Temmuz 2015 yılında W. Bremen II

1 Ocak 2018 yılında W. Bremen

6 Ocak 2019 yılında Aue

30 Haziran 2019 yılında W. Bremen

1 Temmuz 2019 yılında Carl Zeiss Jena

30 Haziran 2020 yılında W. Bremen

1 Temmuz 2020 yılında W. Bremen II

28 Ocak 2021 yılında FC Nitra

4 Mayıs 2021 yılında W. Bremen II

1 Temmuz 2021 yılında SV Meppen

Ole Kauper Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ole Kauper şuan SV Meppen takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ole Kauper Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

OT Bremen (2001-2003), ATSV Sebaldsbrück (2003-2005), SV Werder Bremen (2005-2015)

Almanya U20 takımında 15 numaralı formasıyla 28 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 15 numaralı formasıyla 11 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

Almanya U15 takımında 17 numaralı formasıyla 22 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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