Ole Selnaes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ole Selnaes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ole Selnaes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ole Selnaes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ole Selnaes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ole Selnaes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ole Selnaes

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ole Selnaes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ole Selnaes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ole Selnaes 7 Temmuz 1994 tarihinde Trondheim şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Norveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ole Kristian Selnæs şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ole Selnaes Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Ole Selnaes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zürich futbol takımında oynamaktadır. FC Zürich takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ole Selnaes'nin FC Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ole Selnaesboyu ve yaşı kaç

Ole Selnaes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ole Selnaes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ole Selnaes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ole Selnaes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2012 yılında Rosenborg

29 Ocak 2016 yılında Saint-Étienne

9 Şubat 2019 yılında SZ FC

12 Nisan 2021 yılında HB FC

31 Aralık 2021 yılında SZ FC

1 Temmuz 2022 yılında FC Zürich

Ole Selnaes kimdir

Ole Selnaes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ole Selnaes şuan FC Zürich takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Skjetten SK, Sverresborg (-2009), Rosenborg BK (2009-2012)

Ole Selnaes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç takımında 18 numaralı formasıyla 24 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 32 maçta 2 gol atmıştır.

Norveç U21 takımında 20 numaralı formasıyla 10 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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Ole Selnaes nereli

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