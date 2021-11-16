Olefin ne demek, TDK'ya göre Olefin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Olefin ne demek? Olefin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi olefin kelimesi. Peki olefin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre olefin nedir, olefin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

OLEFİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Olefin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Olefin kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre olefin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Etilen gibi yapısına başka bir öge veya kök sokulabilen, karbonlu hidrojenlerin genel adı

