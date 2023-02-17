Oleg Cheprassov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleg Cheprassov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oleg Cheprassov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oleg Cheprassov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oleg Cheprassov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleg Cheprassov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleg Cheprassov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleg Cheprassov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleg Cheprassov 23 Nisan 1997 tarihinde Almaty şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Oleg Olegovitsj Cheprassov şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleg Cheprassov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JC Playermanagement-Sports yapmaktadır. Oleg Cheprassov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KFC Dessel Sport futbol takımında oynamaktadır. KFC Dessel Sport takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Oleg Cheprassov'nin KFC Dessel Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oleg Cheprassovboyu ve yaşı kaç

Oleg Cheprassov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleg Cheprassov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Oleg Cheprassov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleg Cheprassov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2015 yılında Roda JC U19

20 Temmuz 2016 yılında ASV Geel

1 Temmuz 2017 yılında Spouwen-Moper

31 Ağu 2017 yılında KVK Wellen

1 Temmuz 2019 yılında KFC Houtvenne

1 Temmuz 2020 yılında Patro Eisden

1 Temmuz 2021 yılında Dessel Sport

1 Temmuz 2023 yılında KSK Tongeren

Oleg Cheprassov kimdir

Oleg Cheprassov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleg Cheprassov şuan KFC Dessel Sport takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

KSK Tongeren, MVV Maastricht, Lierse SK (-01/2015), Roda JC (02/2015-07/2016)

Oleg Cheprassov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kazakistan U21 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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Oleg Cheprassov nereli

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