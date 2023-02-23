Oleg Dimitrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleg Dimitrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oleg Dimitrov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oleg Dimitrov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oleg Dimitrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleg Dimitrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oleg Dimitrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleg Dimitrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleg Dimitrov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleg Dimitrov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleg Dimitrov 6 Mart 1996 tarihinde Kyustendil şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Олег Димитров Димитров şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleg Dimitrov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emerald Sports Consult yapmaktadır. Oleg Dimitrov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Etar Veliko Tarnovo futbol takımında oynamaktadır. Etar Veliko Tarnovo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oleg Dimitrov'nin Etar Veliko Tarnovo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oleg Dimitrov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleg Dimitrov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Oleg Dimitrov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleg Dimitrov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Ludogorets II

1 Temmuz 2019 yılında Litex Lovech

1 Temmuz 2021 yılında Hebar P.

1 Temmuz 2022 yılında Etar

Oleg Dimitrov kimdir

Oleg Dimitrov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleg Dimitrov şuan Etar Veliko Tarnovo takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Oleg Dimitrov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bulgaristan U17 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Oleg Dimitrov nereli

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