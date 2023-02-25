Oleg Dzasokhov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleg Dzasokhov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleg Dzasokhov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Oleg Dzasokhov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Oleg Dzasokhov 10 Ocak 1991 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Дзасохов Олег Муратович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Oleg Dzasokhov Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Zhodino-Yuzhnoe Zhodino futbol takımında oynamaktadır. Zhodino-Yuzhnoe Zhodino takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Oleg Dzasokhov'nin Zhodino-Yuzhnoe Zhodino ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Oleg Dzasokhov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Oleg Dzasokhov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2008 yılında Minsk-2
1 Ocak 2009 yılında FK Minsk II
1 Ocak 2010 yılında Kulüpsüz
1 Ocak 2012 yılında Isloch
1 Ocak 2013 yılında ara verdi
1 Ocak 2022 yılında ZY Zhodino
Oleg Dzasokhov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Oleg Dzasokhov şuan Zhodino-Yuzhnoe Zhodino takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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