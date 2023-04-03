Oleg Fedor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleg Fedor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleg Fedor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleg Fedor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleg Fedor 23 Temmuz 2004 tarihinde Lviv şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Федор Олег Андрійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleg Fedor Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trident Consulting yapmaktadır. Oleg Fedor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rukh Lviv U19 futbol takımında oynamaktadır. Rukh Lviv U19 takımına 25 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Oleg Fedor'nin Rukh Lviv U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oleg Fedor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleg Fedor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oleg Fedor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleg Fedor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Eylül 2020 yılında Rukh Lviv U19

Oleg Fedor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleg Fedor şuan Rukh Lviv U19 takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oleg Fedor Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karpaty Lviv (2012-2019)

Ukrayna U19 takımında 10 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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