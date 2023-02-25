Oleg Kovalev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleg Kovalev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleg Kovalev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleg Kovalev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleg Kovalev 24 Mayıs 1987 tarihinde Gomel şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Ковалёв Олег Николаевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleg Kovalev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oleg Kovalev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Gomel futbol takımında oynamaktadır. FK Gomel takımına 3 Şubat 2015 tarihinde katılmıştır. Oleg Kovalev'nin FK Gomel ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Oleg Kovalev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/oleg_kovalev87/

Oleg Kovalev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleg Kovalev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oleg Kovalev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleg Kovalev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında FK DSK-Gomel

30 Haziran 2007 yılında Gomel U19

1 Ocak 2008 yılında Gomel II

1 Ocak 2009 yılında Gomel

1 Ocak 2011 yılında FK DSK-Gomel

25 Ocak 2013 yılında Vedrich-97

3 Şubat 2015 yılında Gomel

Oleg Kovalev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleg Kovalev şuan FK Gomel takımında oynamakta ve 87 numaralı formayı giymektedir.

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