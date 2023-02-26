Oleg Mamasakhlisi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleg Mamasakhlisi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleg Mamasakhlisi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleg Mamasakhlisi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleg Mamasakhlisi 25 Kasım 1995 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ოლეგ მამასახლისი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleg Mamasakhlisi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Saburtalo futbol takımında oynamaktadır. FC Saburtalo takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oleg Mamasakhlisi'nin FC Saburtalo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oleg Mamasakhlisi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleg Mamasakhlisi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oleg Mamasakhlisi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleg Mamasakhlisi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2018 yılında FC Samtredia

1 Ocak 2019 yılında Chikhura

2 Haziran 2020 yılında Torpedo Kutaisi

1 Ocak 2022 yılında Shukura

1 Ocak 2023 yılında Saburtalo

Oleg Mamasakhlisi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleg Mamasakhlisi şuan FC Saburtalo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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