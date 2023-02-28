Oleg Marchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleg Marchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleg Marchuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleg Marchuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleg Marchuk 3 Temmuz 1997 tarihinde Kovel, Volyn Oblast şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Марчук Олег Вікторович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleg Marchuk Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VIKOSPORT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Buxoro futbol takımında oynamaktadır. FC Buxoro takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Oleg Marchuk'nin FC Buxoro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oleg Marchuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleg Marchuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oleg Marchuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleg Marchuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2017 yılında Volyn Lutsk

19 Temmuz 2018 yılında Veres Rivne

16 Ağustos 2018 yılında Volyn Lutsk

20 Temmuz 2019 yılında Ingulets

14 Temmuz 2020 yılında Kremin

1 Ekim 2020 yılında Votrans Lutsk

1 Şubat 2021 yılında Dinamo

17 Ocak 2022 yılında FC Buxoro

Oleg Marchuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleg Marchuk şuan FC Buxoro takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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