Oleg Nikiforenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleg Nikiforenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleg Nikiforenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleg Nikiforenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleg Nikiforenko 17 Mart 2001 tarihinde Mogilev şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Никифоренко Олег Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleg Nikiforenko Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Yauheni Haiduk yapmaktadır. Oleg Nikiforenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Minsk futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Minsk takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oleg Nikiforenko'nin Dinamo Minsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Oleg Nikiforenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleg Nikiforenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oleg Nikiforenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleg Nikiforenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında Dynamo Brest II

19 Mart 2020 yılında Rukh

31 Aralık 2020 yılında Dynamo Brest II

13 Ocak 2021 yılında Rukh

16 Mart 2022 yılında Isloch

15 Temmuz 2022 yılında Rukh

16 Temmuz 2022 yılında Isloch

19 Ocak 2023 yılında Dinamo Minsk

Oleg Nikiforenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleg Nikiforenko şuan Dinamo Minsk takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Oleg Nikiforenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U21 takımında 7 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 3 gol atmıştır.

Belarus U19 takımında 10 numaralı formasıyla 10 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

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