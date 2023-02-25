Oleg Patotskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleg Patotskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleg Patotskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleg Patotskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleg Patotskiy 24 Haziran 1991 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Патоцкий Олег Анатольевич şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleg Patotskiy Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FA Playsport yapmaktadır. Oleg Patotskiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Isloch Minsk Region futbol takımında oynamaktadır. Isloch Minsk Region takımına 1 Mart 2015 tarihinde katılmıştır. Oleg Patotskiy'nin Isloch Minsk Region ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Oleg Patotskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleg Patotskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Oleg Patotskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleg Patotskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2009 yılında BATE II

1 Ocak 2011 yılında BATE Borisov

17 Nisan 2012 yılında Dnepr Mogilev

31 Aralık 2012 yılında BATE Borisov

1 Ocak 2013 yılında Dnepr Mogilev

26 Mart 2014 yılında Gorodeya

1 Mart 2015 yılında Isloch

Oleg Patotskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleg Patotskiy şuan Isloch Minsk Region takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.