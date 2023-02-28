Oleg Polyakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleg Polyakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleg Polyakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleg Polyakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleg Polyakov 29 Kasım 1990 tarihinde Kamyshin, Volgograd Region şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Поляков Олег Валерьевич şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleg Polyakov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FM Sports Agency yapmaktadır. Oleg Polyakov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Urartu Yerevan futbol takımında oynamaktadır. FC Urartu Yerevan takımına 14 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Oleg Polyakov'nin FC Urartu Yerevan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oleg Polyakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleg Polyakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Oleg Polyakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleg Polyakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Energia V.

1 Ocak 2011 yılında Sokol Saratov

1 Ocak 2012 yılında Dinamo Bryansk

1 Temmuz 2012 yılında Tyumen

3 Temmuz 2013 yılında Torpedo Moskau

2 Eylül 2013 yılında Tyumen

30 Haziran 2014 yılında Torpedo Moskau

23 Temmuz 2014 yılında Zenit Izhevsk

1 Temmuz 2015 yılında KamAZ

1 Temmuz 2016 yılında T. Kamyshin

10 Ağustos 2016 yılında Zenit Izhevsk

1 Temmuz 2017 yılında Armavir

14 Temmuz 2020 yılında FC Urartu

Oleg Polyakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleg Polyakov şuan FC Urartu Yerevan takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.