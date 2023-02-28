Oleg Tolmasov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleg Tolmasov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleg Tolmasov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleg Tolmasov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleg Tolmasov 23 Nisan 1995 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Толмасов Олег Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleg Tolmasov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oleg Tolmasov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Qizilqum futbol takımında oynamaktadır. FC Qizilqum takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oleg Tolmasov'nin FC Qizilqum ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Oleg Tolmasov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleg Tolmasov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oleg Tolmasov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleg Tolmasov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2012 yılında Alania II

1 Temmuz 2013 yılında Alania-D Vladik.

27 Şubat 2014 yılında Kuban II

1 Temmuz 2014 yılında Alania

1 Temmuz 2015 yılında FC Liakhvi

15 Ağustos 2017 yılında FC Telavi

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

15 Ağustos 2019 yılında Aluston-YBK

1 Kasım 2019 yılında Rustavi

1 Şubat 2020 yılında Qizilqum

1 Şubat 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Qizilqum

Oleg Tolmasov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleg Tolmasov şuan FC Qizilqum takımında oynamakta ve 75 numaralı formayı giymektedir.

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