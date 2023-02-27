Olegs Laizans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olegs Laizans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olegs Laizans adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Olegs Laizans Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Olegs Laizans 28 Mart 1987 tarihinde Riga şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Oļegs Laizāns şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Olegs Laizans Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Razon Sports yapmaktadır. Olegs Laizans, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Super Nova futbol takımında oynamaktadır. SK Super Nova takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Olegs Laizans'nin SK Super Nova ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Olegs Laizans Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Olegs Laizans isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Olegs Laizans Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Olegs Laizans futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Skonto

1 Ocak 2010 yılında Lechia Gdansk

30 Haziran 2010 yılında Skonto

1 Ağustos 2010 yılında FB Gulbene-2005

1 Ocak 2011 yılında Ventspils

1 Ocak 2012 yılında LKS Lodz

7 Temmuz 2012 yılında Enisey

1 Temmuz 2015 yılında Ventspils

1 Mart 2016 yılında Riga

1 Eylül 2021 yılında Auda

31 Aralık 2021 yılında Riga

11 Mart 2022 yılında Spartaks

9 Ocak 2023 yılında Super Nova

Olegs Laizans Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Olegs Laizans şuan SK Super Nova takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Olegs Laizans Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Skonto Riga (-2004)

Letonya takımında 5 numaralı formasıyla 10 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 54 maçta 0 gol atmıştır.

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