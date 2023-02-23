Oleksandr Azatskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Azatskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oleksandr Azatskyi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oleksandr Azatskyi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oleksandr Azatskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Azatskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oleksandr Azatskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Azatskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksandr Azatskyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleksandr Azatskyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleksandr Azatskyi 13 Ocak 1994 tarihinde Kharkiv şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Азацький Олександр Олександрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleksandr Azatskyi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Polish Sports Group yapmaktadır. Oleksandr Azatskyi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arka Gdynia futbol takımında oynamaktadır. Arka Gdynia takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oleksandr Azatskyi'nin Arka Gdynia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Oleksandr Azatskyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleksandr Azatskyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Oleksandr Azatskyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleksandr Azatskyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Metalist II

22 Temmuz 2014 yılında Dynamo 2 Kyiv

2 Mart 2015 yılında Dynamo Kyiv II

28 Ocak 2016 yılında Chornomorets

31 Temmuz 2017 yılında Banik Ostrava

1 Temmuz 2018 yılında Torpedo Kutaisi

31 Aralık 2018 yılında Banik Ostrava

31 Ocak 2019 yılında Torpedo Kutaisi

30 Haziran 2019 yılında Banik Ostrava

18 Temmuz 2019 yılında Fastav Zlin

31 Temmuz 2020 yılında Banik Ostrava

8 Ocak 2021 yılında Dinamo Batumi

1 Ocak 2023 yılında Arka Gdynia

Oleksandr Azatskyi kimdir

Oleksandr Azatskyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleksandr Azatskyi şuan Arka Gdynia takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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Oleksandr Azatskyi nereli

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