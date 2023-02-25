Oleksandr Batyshchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Batyshchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oleksandr Batyshchev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oleksandr Batyshchev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oleksandr Batyshchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Batyshchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oleksandr Batyshchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Batyshchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksandr Batyshchev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleksandr Batyshchev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleksandr Batyshchev 14 Eylül 1991 tarihinde Rubizhne, Lugansk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Батищев Олександр Володимирович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleksandr Batyshchev Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandr Perepechko yapmaktadır. Oleksandr Batyshchev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo-BelAZ Zhodino futbol takımında oynamaktadır. Torpedo-BelAZ Zhodino takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oleksandr Batyshchev'nin Torpedo-BelAZ Zhodino ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Oleksandr Batyshchev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alexbatischev8319/

Oleksandr Batyshchev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleksandr Batyshchev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Oleksandr Batyshchev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleksandr Batyshchev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Shakhtar II

30 Haziran 2011 yılında Zorya II

1 Ocak 2013 yılında PFK Sumy

30 Haziran 2013 yılında Zorya II

1 Temmuz 2013 yılında Stal Alchevsk

30 Haziran 2014 yılında Zorya II

1 Temmuz 2014 yılında Belshina

14 Mart 2016 yılında Krumkachi

9 Temmuz 2017 yılında Gomel

10 Ocak 2019 yılında Torpedo Minsk

16 Temmuz 2019 yılında Dnyapro Mogilev

20 Ocak 2020 yılında Gomel

4 Mart 2022 yılında Ordabasy

18 Ocak 2023 yılında Torpedo Zhodino

Oleksandr Batyshchev kimdir

Oleksandr Batyshchev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleksandr Batyshchev şuan Torpedo-BelAZ Zhodino takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Oleksandr Batyshchev nereli

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