Oleksandr Domolega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Domolega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksandr Domolega adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleksandr Domolega Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleksandr Domolega 22 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Домолега Олександр Русланович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleksandr Domolega Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oleksandr Domolega, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vorskla Poltava U19 futbol takımında oynamaktadır. Vorskla Poltava U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Oleksandr Domolega'nin Vorskla Poltava U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oleksandr Domolega Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleksandr Domolega isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oleksandr Domolega Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleksandr Domolega Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleksandr Domolega şuan Vorskla Poltava U19 takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

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