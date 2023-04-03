Oleksandr Gavrylenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Gavrylenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Oleksandr Gavrylenko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oleksandr Gavrylenko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.