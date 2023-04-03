Oleksandr Gavrylenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Gavrylenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksandr Gavrylenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Oleksandr Gavrylenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Oleksandr Gavrylenko 22 Ağustos 2006 tarihinde Kyiv şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Гавриленко Олександр Дмитрович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Oleksandr Gavrylenko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oleksandr Gavrylenko, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
RasenBallsport Leipzig U17 futbol takımında oynamaktadır. RasenBallsport Leipzig U17 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oleksandr Gavrylenko'nin RasenBallsport Leipzig U17 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Oleksandr Gavrylenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Oleksandr Gavrylenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
22 Nisan 2022 yılında Karvina U19
1 Temmuz 2022 yılında RB Leipzig U17
Oleksandr Gavrylenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Oleksandr Gavrylenko şuan RasenBallsport Leipzig U17 takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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