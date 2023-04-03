Oleksandr Gerega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Gerega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Oleksandr Gerega kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oleksandr Gerega ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.