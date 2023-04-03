Oleksandr Gerega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Gerega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksandr Gerega adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Oleksandr Gerega Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Oleksandr Gerega 12 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Герега Олександр Ігорович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Oleksandr Gerega Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oleksandr Gerega, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rukh Lviv U19 futbol takımında oynamaktadır. Rukh Lviv U19 takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oleksandr Gerega'nin Rukh Lviv U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Oleksandr Gerega Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Oleksandr Gerega futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
31 Ocak 2023 yılında Rukh Lviv U19
Oleksandr Gerega Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Oleksandr Gerega şuan Rukh Lviv U19 takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.
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