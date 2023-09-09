Oleksandr Petrakov: “Karşı tarafın güçlü olduğunu kabul ediyorum”

Türkiye A Milli Takımı ile berabere kaldıkları maç sonrası basın açıklaması yapan Ermenistan Milli Takımı Teknik Direktörü Oleksandr Petrakov, "Karşı tarafın güçlü olduğunu kabul ediyorum, sonuca odaklı mücadele ettik" dedi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Oleksandr Petrakov: “Karşı tarafın güçlü olduğunu kabul ediyorum”

Türkiye A Milli Takımı ile berabere kaldıkları maç sonrası basın açıklaması yapan Ermenistan Milli Takımı Teknik Direktörü Oleksandr Petrakov, "Karşı tarafın güçlü olduğunu kabul ediyorum, sonuca odaklı mücadele ettik" dedi.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı ile 1-1 berabere kalan Ermenistan Milli Takımı Teknik Direktörü Oleksandr Petrakov, maç sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Karşılaşma hakkında değerlendirmelerde bulunan Petrakov, "Türkiye Milli Takımı güçlü bir takım ve genelde pozisyonlar açısından ilerideydi. Karşı tarafın güçlü olduğunu kabul ediyorum, sonuca odaklı mücadele ettik" dedi.

"Oyuncularımız soyunma odasında sevinmiyorlar"

Sonuçtan memnun olmadıklarının altını çizen Petrakov, "Sonuçtan memnun değiliz. Oyuncularımız soyunma odasında sevinmiyorlar. Ben Fransa ya da Belçika teknik direktörü değilim. Bundan dolayı gergin olmalıyım. Ermenistan Milli Takımı'nı iyi duruma getirmek için çalışıyorum. Hem Ermeni halkı hem de futbolcuları ile iyi anlaştığımı düşünüyorum. Türkiye, Ermenistan ve Galler, ikincilik için mücadele ediyor" dedi.

"Karşı tarafın güçlü olduğunu kabul ediyorum"

Türkiye A Milli Takımı karşısında sonuç odaklı mücadele ettiklerini belirten Ermenistan Milli Takımı Teknik Direktörü Oleksandr Petrakov, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye milli takımı güçlü bir takım ve genelde pozisyonlar açısından ilerideydi. Transfer değeri olarak da bizim futbolcularımızdan daha yüksek durumdalar. Karşı tarafın güçlü olduğunu kabul ediyorum, sonuca odaklı mücadele ettik."

Oleksandr Petrakov: “Karşı tarafın güçlü olduğunu kabul ediyorum”

Oleksandr Petrakov: “Karşı tarafın güçlü olduğunu kabul ediyorum”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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