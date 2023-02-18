Oleksandr Petrusenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Petrusenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksandr Petrusenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleksandr Petrusenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleksandr Petrusenko 26 Mart 1998 tarihinde Kyiv şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Петрусенко Олександр Олександрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleksandr Petrusenko Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Oleksandr Petrusenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Istra 1961 futbol takımında oynamaktadır. NK Istra 1961 takımına 9 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Oleksandr Petrusenko'nin NK Istra 1961 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Oleksandr Petrusenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/petrus_9/

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Oleksandr Petrusenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleksandr Petrusenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Oleksandr Petrusenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleksandr Petrusenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2016 yılında Dynamo Kyiv U19

1 Temmuz 2017 yılında Dynamo Kyiv II

1 Ekim 2019 yılında Girnyk-Sport

21 Ocak 2021 yılında FK Minaj

18 Ocak 2022 yılında Honvéd

9 Ağu 2022 yılında NK Istra

Oleksandr Petrusenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleksandr Petrusenko şuan NK Istra 1961 takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Oleksandr Petrusenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U21 takımında 5 numaralı formasıyla 16 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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