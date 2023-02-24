Oleksandr Romanchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Romanchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksandr Romanchuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleksandr Romanchuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleksandr Romanchuk 16 Aralık 1999 tarihinde Kolomyya, Ivano-Frankivsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Романчук Олександр Богданович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleksandr Romanchuk Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AFFG yapmaktadır. Oleksandr Romanchuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Debreceni VSC futbol takımında oynamaktadır. Debreceni VSC takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oleksandr Romanchuk'nin Debreceni VSC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Oleksandr Romanchuk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/romanchuksania74/

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http://www.facebook.com/romanchuk.sania

Oleksandr Romanchuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleksandr Romanchuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Oleksandr Romanchuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleksandr Romanchuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında PFC Lviv

18 Temmuz 2018 yılında Dynamo Kyiv II

1 Ağustos 2020 yılında PFC Lviv

28 Temmuz 2022 yılında Debrecen

Oleksandr Romanchuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleksandr Romanchuk şuan Debreceni VSC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oleksandr Romanchuk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Prykarpattya Ivano-Frankivsk

Ukrayna U21 takımında 16 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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